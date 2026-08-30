CBFC से पास हुई 'मिर्जापुर- द मूवी', मिला यह सर्टिफिकेट; कितने घंटे की होगी फिल्म? एक्साइटेड हुए फैंस

फिर आमने-सामने होंगे पुराने दुश्मन

CBFC की ओर से जारी फिल्म की कहानी के संक्षिप्त विवरण से साफ है कि इस बार भी मिर्जापुर की गद्दी के लिए जंग जारी रहने वाली है। पुराने दुश्मन फिर आमने-सामने होंगे और सत्ता पर कब्जे के लिए नए खतरे भी सामने आएंगे।

फिल्म में एक बार फिर अली फजल गुड्डू पंडित के किरदार में नजर आएंगे। वहीं पंकज त्रिपाठी कालीन भैया के रोल में वापसी कर रहे हैं। दिव्येंदु भी अपने पॉपुलर किरदार मुन्ना त्रिपाठी के रूप में दिखाई देंगे।