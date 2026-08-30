'रोज का ड्रामा है’, रास्ते में खड़ी कार से क्यों राजत दलाल ने भिड़ाई थार? वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल
Rajat Dalal: ‘बिग बॉस 18’ में नजर आ चुके राजत दलाल एक बार फिर विवादों में आ गए हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।
विस्तार
राजत ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वह अपनी थार से रास्ते में खड़ी एक कार को टक्कर मारते नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद खुद रजत ने इस मामले पर अपनी बात रखी है।
क्यों कार से भिड़ाई थार?
राजत दलाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई वीडियो शेयर किए। पहले वीडियो में उनकी थार के आगे और पीछे दो गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही थीं। इसकी वजह से राजत अपनी गाड़ी पार्किंग से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे।
वीडियो शेयर करते हुए राजत ने लिखा, 'रोज का ड्रामा है। हर दिन मेरी गाड़ी को ही ब्लॉक कर देते हैं।'
इसके बाद शेयर किए गए वीडियो में राजत अपनी थार को सामने खड़ी कार से भिड़ाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वह अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए।
राजत ने बताया कि उन्होंने कार के मालिक का करीब 45-50 मिनट तक इंतजार किया था। लेकिन न तो कार का मालिक वहां आया और न ही गाड़ी पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने खुद ही रास्ता बनाने का फैसला किया।
राजत ने वीडियो के साथ लिखा, '45-50 मिनट तक शांति से इंतजार किया, कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था।'
हर चीज की एक लिमिट होती है
राजत ने आगे कुछ और वीडियो शेयर किए, जिनमें पार्किंग और रास्ते में गलत तरीके से गाड़ियां खड़ी होने की समस्या दिखाई। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ इस तरह की परेशानी पहले भी कई बार हो चुकी है।
अपनी सफाई में राजत ने यह भी कहा कि यह कोई प्रमोशनल या स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। उन्होंने लिखा कि जिम की तीसरी मंजिल से यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया था और पार्किंग की यह समस्या रोज होती है।
राजत ने अपनी बात रखते हुए लिखा, 'हर चीज की एक लिमिट होती है।'
पहले भी विवादों में रह चुके हैं राजत दलाल
यह पहली बार नहीं है जब राजत दलाल अपने व्यवहार को लेकर चर्चा में आए हैं। साल 2024 में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने तेज रफ्तार में कार चलाते हुए एक बाइक सवार को टक्कर मारी और बिना रुके वहां से चले गए।
इससे पहले भी राजत को एक 18 साल के छात्र के कथित अपहरण और मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
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