'रोज का ड्रामा है’, रास्ते में खड़ी कार से क्यों राजत दलाल ने भिड़ाई थार? वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

राजत ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिनमें वह अपनी थार से रास्ते में खड़ी एक कार को टक्कर मारते नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद खुद रजत ने इस मामले पर अपनी बात रखी है।

क्यों कार से भिड़ाई थार?

राजत दलाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई वीडियो शेयर किए। पहले वीडियो में उनकी थार के आगे और पीछे दो गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही थीं। इसकी वजह से राजत अपनी गाड़ी पार्किंग से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे।

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वीडियो शेयर करते हुए राजत ने लिखा, 'रोज का ड्रामा है। हर दिन मेरी गाड़ी को ही ब्लॉक कर देते हैं।'



इसके बाद शेयर किए गए वीडियो में राजत अपनी थार को सामने खड़ी कार से भिड़ाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वह अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गए।

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राजत ने बताया कि उन्होंने कार के मालिक का करीब 45-50 मिनट तक इंतजार किया था। लेकिन न तो कार का मालिक वहां आया और न ही गाड़ी पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने खुद ही रास्ता बनाने का फैसला किया।

राजत ने वीडियो के साथ लिखा, '45-50 मिनट तक शांति से इंतजार किया, कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था।'

