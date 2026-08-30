'शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ होगा'; सोनम वांगचुक ने आमिर खान के दावों को किया खारिज; मुलाकात को लेकर कही ये बात

क्या बोले सोनम वांगचुक

आमिर खान के दावों को सिरे से खारिज करते हुए सोनम वांगचुक ने पॉडकास्ट में कहा, 'जब उन्होंने (आमिर खान) कहा कि हमारी मुलाकात तक नहीं हुई थी, तो बाद में कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें वो 'गजनी' वाले लुक में मेरा एक भाषण देख रहे थे। शायद वे गजनी के आउटफिट में थे, इसलिए उन्हें शॉर्ट-टर्म मेमोरी लॉस हो गया होगा। 15 मिनट के लिए सब भूल गए होंगे, इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई'।

सोनम वांगचुक ने आगे कहा, 'सुना है कि वे अपने किरदार में बहुत ज्यादा डूब जाते हैं। शायद ‘गजनी’ में वे इतने डूब चुके थे कि वे भूल गए होंगे'। सोनम ने दावा किया कि, 'हम दोनों काफी विस्तार से मिले थे और कई चीजों पर बातचीत भी हुई थी'।