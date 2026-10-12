नाना पाटेकर: बॉलीवुड पर फूटा प्रवीण तरडे का गुस्सा, बोले- जिन्हें वह अपना दोस्त कहते थे उन्हें आना चाहिए था

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे स्थित उनके फार्महाउस में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। एक्टर का निधन 75 वर्ष की आयु में हुआ। उनके अंतिम यात्रा में बॉलीवुड के कम ही सितारों ने शिरकत की। इस पर मराठी अभिनेता-फिल्म निर्माता प्रवीण तरडे ने बॉलीवुड पर निशाना साधा है।

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बॉलीवुड की गैर मौजूदगी पर क्या बोले प्रवीण?

दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार के दौरान और उसके बाद भी कई बॉलीवुड सेलेब्स शोक जताने उनके घर नहीं पहुंचे। इस पर मराठी अभिनेता-फिल्म निर्माता प्रवीण तरडे ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘बॉलीवुड के लोगों का अंतिम संस्कार में शामिल न होना नाना की महानता को कम नहीं करता। बॉलीवुड नाना से बड़ा नहीं है। नाना एक बहुत महान व्यक्ति थे। कुछ हजार किसान नाना की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनके शरीर से पसीने और मिट्टी की गंध आ रही थी। वो सारे किसान, बॉलीवुड के इत्र लगाने वाले किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।’