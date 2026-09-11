बिग बॉस 20: कनिका की अदाओं पर फिदा हुआ ये कंटेस्टेंट, आसिफ और अमन के बीच इस बात पर हुई बहस

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सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर शो का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें यंग, रोहैद, अमन समेत कई कंटेस्टेंट्स बाहर गार्डन एरिया में बैठे होते हैं। तभी आसिफ कहते हैं, 'अगली बार से ऐसी कोई भी बात हो ना, जिसका डबल मीनिंग निकले, उसे थोड़ा टालना। क्योंकि ये लोग काटकर क्या बाहर देंगे, हमें नहीं पता ना।'इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी होने लगती है। अमन, आसिफ से कहते हैं- 'एक्स्ट्रा जेंटलमैन क्या होता है भाई?' तो आसिफ ने कहा, 'इंटेंशन तो ये है कि किसी को बदतमीजी नहीं करना है।' फिर अमन कहते हैं कि तू कह रहा है ऐसी बात, ये मत सोचियो कि मैं.... तभी आसिफ बीच में बोलते हैं, 'आप करके बात कर रहा हूं ना मैं।'अमन ने कहा, 'मेरा लहजा और आपका लहजा एक जैसा होगा क्या ये जरुरी है? तो आसिफ ने कहा- 'हां जरूरी है।'