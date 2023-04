बॉलीवुड एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ केआरके बेवजह अपनी ही इंडस्ट्री के सितारों को टारगेट करते देखे जाते हैं। बीते कुछ वर्षों में, केआरके ने अपनी मसालेदार टिप्पणी और सितारों की फिल्मों की खिल्ली उड़ाकर अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग बना ली है। वहीं, अब खुद को सबसे बड़ा क्रिटिक बताने वाले कमाल आर खान ने ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर और शाहरुख खान को लेकर कुछ ऐसा लिख दिया है, जिसने उन्हें हेडलाइंस में ला दिया है।

केआरके ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में दावा किया है कि रणबीर और ऋतिक जैसे सितारों के खूबसूरत बाल के पीछे हेयर पैच का कमाल है। वहीं, उन्होंने शाहरुख खान के बाल को नेचुरल बताते हुए उनकी तारीफ की है। एक्टर ने अपने ट्वीट में लिखा है, 'SRK, रणबीर कपूर और ऋतिक रोशन की तरह हेयर पैच का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि माशाअल्लाह उनके बाल अच्छे हैं।'

SRK doesn’t use hair patches like #Hrithik and #Ranbir because mashallah he is having good hair.