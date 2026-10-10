{"_id":"6aca5e168e777c5c200914e5","slug":"dhvani-bhanushali-interview-singer-recalls-her-first-film-shoot-reveals-director-she-wants-to-work-with-2026-10-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इंटरव्यू: 'मैं बहुत डर गई थी', ध्वनि ने शेयर किया पहली फिल्म का अनुभव; इस निर्देशक के साथ करना चाहती हैं काम","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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शादी के बाद पूरी जिंदगी बदल जाती है

फिल्म में ध्वनि की किरदार मीरा शादी के फैसले से नाराज होकर घर से भाग जाती है। मीरा के इस फैसले पर ध्वनि ने कहा, 'लोगों को लगता है कि कोई अपने घर से क्यों भाग गया। लेकिन उसको पूछा ही नहीं गया। उसमें भी यही बात है कि भाई, आपने मेरी राय क्यों नहीं ली? शादी एक बड़ा मामला है। इसके बाद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आपकी राय नहीं ली तो वह गलत है।' विज्ञापन इंटरव्यू के दौरान ध्वनि ने अपने पहले शूटिंग डे की घबराहट, एक्टिंग को लेकर बदली सोच, लोगों की उम्मीदों और अपने पसंदीदा किरदारों पर बात की। उन्होंने यह भी बताया कि वह आगे म्यूजिक और एक्टिंग, दोनों को साथ लेकर चलना चाहती हैं।

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कइयों का सपना है पर्दे पर दिखना

सिंगिंग के बाद एक्टिंग का मौका मिलने को ध्वनि अपने लिए बड़ी बात मानती हैं। उन्होंने कहा, 'जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और लक्ष्मण सर ने मुझे यह फिल्म ऑफर की थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्म भी करूंगी। इस देश में एक्टर बनना आसान नहीं है। कितने सारे लोग आते हैं। कितने सारे लोगों के सपने होते हैं कि वो एक दिन अपने आपको पर्दे पर देखें। मुझे करने को मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।'

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पहले दिन मैं बहुत डर गई थी

पहली बार कैमरे के सामने आने का अनुभव ध्वनि के लिए आसान नहीं था। अपने पहले शूटिंग डे को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'पहला दिन मुझे याद है। मैं सीन कर रही थी और जाहिर तौर पर बहुत डाउट हो रहा था। बहुत घबराहट हो रही थी। इतने बड़े-बड़े अभिनेता थे। राकेश बेदी भी थे। वह इतने साल से एक्टिंग कर रहे थे। मैं उनके साथ अपना पहला सीन कर रही थी। मैं बहुत डर गई थी।'



उनकी घबराहट देखकर निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने उन्हें समझाया। ध्वनि ने कहा, 'लक्ष्मण सर ने मुझसे कहा था कि बड़े-बड़े एक्टर्स भी अपने पहले दिन घबराते हैं। तो परेशान मत हो, कोई बात नहीं। बस जाओ और करो। उनकी बात से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला।'