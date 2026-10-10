मुंबई प्रोटेस्ट: हिरासत में लिए गए इमरान खान, इस वजह से हुई एक्टर पर कार्रवाई; वीडियो हुआ वायरल; जानें मामला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 10 Oct 2026 06:13 PM IST
सार
Imran Khan: अभिनेता इमरान खान को मुंबई में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया है। इसका वीडियो भी सामने आया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
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विस्तार
मुंबई में यह प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में किया जा रहा है। प्रदर्शन के विरोध में पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान समेत मुंबई के कई इलाकों में कार्रवाई की है।
इमरान खान पर कार्रवाई क्यों?
आज प्रोटेस्ट के दौरान अभिनेता इमरान खान को मुंबई में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया। वह उन 400 से ज्यादा लोगों में शामिल थे, जिन्हें मुंबई पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। एक अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी।
इससे पहले दिन में अगस्त क्रांति मैदान से कम से कम 200 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी के संगठन 'हम भारत के लोग' के सदस्य और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के समर्थक भी शामिल थे। ये सभी लोग राष्ट्रीय राजधानी में CJP के प्रदर्शन के समर्थन में जुटे थे। हालांकि, प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति नहीं ली गई थी।
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इमरान खान पर कार्रवाई क्यों?
आज प्रोटेस्ट के दौरान अभिनेता इमरान खान को मुंबई में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ले लिया गया। वह उन 400 से ज्यादा लोगों में शामिल थे, जिन्हें मुंबई पुलिस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया। एक अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी।
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इससे पहले दिन में अगस्त क्रांति मैदान से कम से कम 200 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी के संगठन 'हम भारत के लोग' के सदस्य और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के समर्थक भी शामिल थे। ये सभी लोग राष्ट्रीय राजधानी में CJP के प्रदर्शन के समर्थन में जुटे थे। हालांकि, प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति नहीं ली गई थी।
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मुंबई में कई जगहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा
प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी थी। दादर के शिवाजी पार्क में भी अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं। पुलिस ने CJP के सदस्यों को यहां प्रदर्शन करने से रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।
अधिकारियों के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के तहत अगस्त क्रांति मैदान को प्रदर्शन के लिए तय जगह नहीं माना गया था। इसी वजह से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने एहतियाती कार्रवाई की।
देखें वीडियो-
प्रदर्शन को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी थी। दादर के शिवाजी पार्क में भी अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। इसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थीं। पुलिस ने CJP के सदस्यों को यहां प्रदर्शन करने से रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।
अधिकारियों के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के तहत अगस्त क्रांति मैदान को प्रदर्शन के लिए तय जगह नहीं माना गया था। इसी वजह से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने एहतियाती कार्रवाई की।
देखें वीडियो-
Actor Imran Khan detained by Mumbai Police had come to support CJP protest at August Kranti Maidan https://t.co/oAqYwwmK47— Vinay Dalvi (@Brezzy_Drive) October 10, 2026
क्यों हो रहा है प्रदर्शन?
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- CJP ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था।
- यह विरोध मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया को लेकर किया जा रहा है।
- इसी प्रदर्शन के समर्थन में मुंबई में भी कई संगठनों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विरोध जताया है।
- पुलिस ने बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर कई लोगों को हिरासत में लिया।
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