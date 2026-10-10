रेखा बर्थडे: सायरा बानो ने अभिनेत्री पर लुटाया प्यार, मेकअप रूम से जुड़ा पुराना किस्सा सुनाकर दी बधाई

सायरा बानो ने आगे लिखा, 'मेरी कुछ सबसे प्यारी यादें फिल्मिस्तान के दिनों से जुड़ी हैं। उस समय मैं एक सेट पर शूटिंग कर रही होती थी और रेखा पास के ही दूसरे सेट पर काम कर रही होती थीं। वह अक्सर मेरे मेकअप रूम में आ जाया करती थीं। वहां मशहूर मेकअप आर्टिस्ट दीनू एंडुलकर मेरा मेकअप कर रहे होते थे। वह बेहद हुनरमंद कलाकार थे और उन्होंने एक ब्रिटिश मेकअप एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली थी।'सायरा ने आगे लिखा, 'रेखा सोफे पर बैठकर उन्हें मेरी आंखों का मेकअप करते हुए देखा करती थीं। वह मुझसे कहती थीं, 'सायरा जी, दीनू जिस तरह आपकी आंखों का मेकअप करते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहती हूं।' आज भी मुझे वह पल अच्छी तरह याद है, जब रेखा वहां बैठकर मेकअप की हर छोटी-छोटी बात को बड़े ध्यान से देखा करती थीं।'