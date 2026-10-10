फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Vidyut Jammwal On AI In Action And Stunts Says Technology Will Reduce Injuries

विद्युत जामवाल: क्या AI बदल देगा एक्शन और स्टंट का खेल? अभिनेता का हॉलीवुड फिल्म से पहले बड़ा बयान; कही ये बात

Sat, 10 Oct 2026 06:47 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Sat, 10 Oct 2026 06:47 PM IST
सार

Vidyut Jammwal: बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल आने वाले समय में हॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगे। इससे पहले एक्टर ने अमर उजाला से खास बातचीत में एआई और एक्शन इंडस्ट्री में आने वाले बदलावों पर बात की। जानिए उन्होंने क्या कहा। 

विज्ञापन
Vidyut Jammwal On AI In Action And Stunts Says Technology Will Reduce Injuries
विद्युत जामवाल - फोटो : इंस्टाग्राम@mevidyutjammval

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अभिनेता विद्युत जामवाल जल्द फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' में धालसिम के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म के जरिए वह हॉलीवुड में अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं। जानिए आने वाले समय में बदलावों पर एक्टर ने क्या कहा। 
विज्ञापन


टेक्नोलॉजी इसलिए मैच्योर हो रही है ताकि बदलाव आए 
एआई से एक्शन और स्टंट इंडस्ट्री में आने वाले बदलाव पर विद्युत ने कहा, 'एआई से बहुत बदलाव आएगा। टेक्नोलॉजी इसलिए मैच्योर हो रही है ताकि बदलाव आए। फोन अपग्रेड हुआ, आईफोन 3 से 18 पर आए, आज हम बहुत आगे जा रहे हैं। बदलाव तो आए हैं और अच्छे के लिए ही आए हैं। अगर एआई आ रहा है तो बहुत अच्छे के लिए आ रहा होगा। इसका इस्तेमाल तो हमारी इंडस्ट्री में हो ही रहा है।'
विज्ञापन
Trending Videos

Vidyut Jammwal On AI In Action And Stunts Says Technology Will Reduce Injuries
विद्युत जामवाल - फोटो : इंस्टाग्राम
एआई का फायदा लेने के लिए टैलेंटेड होना भी जरूरी 
स्टंट परफॉर्मर्स और एक्शन डायरेक्टर्स को इससे होने वाले फायदे पर विद्युत ने कहा, 'इससे उन्हें चोटें कम लगेंगी। क्योंकि टेक्नोलॉजी से आपको पता लग जाएगा कि कहां रिस्क ज्यादा है और कहां कम है। टेक्नोलॉजी से फायदा ही होगा। हां लेकिन तकनीक का फायदा लेने के लिए हुनर भी जरूरी है। अगर आप टैलेंटेड हैं तो टेक्नोलॉजी की मदद कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद लेना और उसकी मदद करने के लिए आपको टैलेंटेड होना चाहिए।'
विज्ञापन

Vidyut Jammwal On AI In Action And Stunts Says Technology Will Reduce Injuries
विद्युत जामवाल - फोटो : इंस्टाग्राम-@mevidyutjammwal
इस फिल्म में नजर आएंगे विद्युत 
  • बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपना एक्शन दिखा चुके अभिनेता विद्युत जामवाल 'स्ट्रीट फाइटर' से हॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं।
  • जामवाल ने कलारीपयट्टू में जबरदस्त ट्रेनिंग ली है।
  • वह अपकमिंग एक्शन फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' में वीडियो गेम कैरेक्टर 'धलसिम' का रोल निभा रहे हैं।
  • किताओ सकुराई के निर्देशन में बनी ये एक लाइव-एक्शन फिल्म होगी।
  • यह फिल्म भारत और इंटरनेशनल लेवल पर 16 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

ये भी पढ़ें- मुंबई प्रोटेस्ट: हिरासत में लिए गए इमरान खान, इस वजह से हुई एक्टर पर कार्रवाई; वीडियो हुआ वायरल; जानें मामला
 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed