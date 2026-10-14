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कॉफी विद करण 9: इन दो सुपरस्टार को एक फिल्म में लाना चाहते हैं करण जौहर, बताया अपना सबसे बड़ा सपना; कही ये बात

Wed, 14 Oct 2026 05:38 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Wed, 14 Oct 2026 05:38 PM IST
सार

Koffee with Karan Season 9: फिल्ममेकर करण जौहर का चैट शो 'कॉफी विद करण' एक बार फिर दर्शकों के बीच लौट आया है। इस दौरान रैपिड फायर राउंड में करण जौहर ने अपनी एक ऐसी ख्वाहिश के बारे में बताया, जिसे सुनकर फैंस खुश हो सकते हैं। जानिए क्या है पूरा मामला। 

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Koffee with Karan Season 9 Karan Johar Wants To Direct Shah Rukh Khan And Salman Khan Together Again
करण जौहर - फोटो : X

विस्तार
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शो के नौवें सीजन के पहले एपिसोड में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान मेहमान बनकर पहुंचे हैं। इस दौरान करण ने सलमान खान और शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाने को लेकर बड़ी बात कही। जानिए उन्होंने क्या कहा। 
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शाहरुख-सलमान को साथ डायरेक्ट करना चाहते हैं करण
शो के दौरान करण जौहर से पूछा गया कि अगर वह एक दिन के लिए शाहरुख खान बन जाएं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस पर करण ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि वह सबसे पहले करण जौहर को फोन करेंगे और उनसे शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ लेकर फिल्म बनाने के लिए कहेंगे। यानी करण की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वह दोनों सुपरस्टार्स को एक बार फिर अपनी फिल्म में साथ डायरेक्ट करें।
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शाहरुख खान और सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम
कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं शाहरुख और सलमान
शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है। दोनों ने सबसे पहले फिल्म 'करण अर्जुन' में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों 'हम तुम्हारे हैं सनम' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी फिल्मों में भी साथ दिखाई दिए। 'कुछ कुछ होता है' करण जौहर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी, जिसमें सलमान खान ने खास भूमिका निभाई थी।

इसके अलावा भी दोनों सुपरस्टार्स कई फिल्मों में एक-दूसरे के साथ नजर आ चुके हैं। सलमान खान ने शाहरुख की फिल्म 'ओम शांति ओम' के गाने 'दीवानगी दीवानगी' में कैमियो किया था। वह शाहरुख की फिल्म 'जीरो' में भी नजर आए थे। वहीं, शाहरुख खान ने सलमान की फिल्म 'हर दिल जो प्यार करेगा' में कैमियो किया था।
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सलमान खान और शाहरुख खान - फोटो : इंस्टाग्राम @iamsrk
'पठान' और 'टाइगर 3' में भी दिखी दोनों की जोड़ी
  • हाल के वर्षों में भी दोनों सितारों ने अपनी फिल्मों में एक-दूसरे की मौजूदगी से दर्शकों को खुश किया है।
  • शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' में सलमान खान टाइगर के किरदार में नजर आए थे।
  • वहीं, सलमान खान की फिल्म 'टाइगर 3' में शाहरुख खान ने पठान बनकर कैमियो किया था।
  • दोनों को आखिरी बार 2023 में आई फिल्म 'टाइगर 3' में एक साथ पर्दे पर देखा गया था।

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