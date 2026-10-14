कॉफी विद करण 9: इन दो सुपरस्टार को एक फिल्म में लाना चाहते हैं करण जौहर, बताया अपना सबसे बड़ा सपना; कही ये बात

शाहरुख-सलमान को साथ डायरेक्ट करना चाहते हैं करण शो के दौरान करण जौहर से पूछा गया कि अगर वह एक दिन के लिए शाहरुख खान बन जाएं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस पर करण ने मजेदार अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह सबसे पहले करण जौहर को फोन करेंगे और उनसे शाहरुख खान और सलमान खान को एक साथ लेकर फिल्म बनाने के लिए कहेंगे। यानी करण की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वह दोनों सुपरस्टार्स को एक बार फिर अपनी फिल्म में साथ डायरेक्ट करें।

कई फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं शाहरुख और सलमान

शाहरुख खान और सलमान खान की जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा पसंद किया है। दोनों ने सबसे पहले फिल्म 'करण अर्जुन' में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों 'हम तुम्हारे हैं सनम' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी फिल्मों में भी साथ दिखाई दिए। 'कुछ कुछ होता है' करण जौहर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी, जिसमें सलमान खान ने खास भूमिका निभाई थी।



इसके अलावा भी दोनों सुपरस्टार्स कई फिल्मों में एक-दूसरे के साथ नजर आ चुके हैं। सलमान खान ने शाहरुख की फिल्म 'ओम शांति ओम' के गाने 'दीवानगी दीवानगी' में कैमियो किया था। वह शाहरुख की फिल्म 'जीरो' में भी नजर आए थे। वहीं, शाहरुख खान ने सलमान की फिल्म 'हर दिल जो प्यार करेगा' में कैमियो किया था।