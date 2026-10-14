कॉफी विद करण 9: गेस्ट लिस्ट आई सामने! सलमान करेंगे ओपनिंग, इस सुपरस्टार के साथ होगा फिनाले; ये कपल होंगे शामिल

बताया जा रहा है कि इस सीजन में एक दर्जन से ज्यादा एपिसोड हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीजन की शुरुआत सलमान खान के साथ होगी, जबकि शाहरुख खान आखिरी एपिसोड के मेहमान बनकर शो को अलविदा कहेंगे।रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख खान मुंबई के यशराज स्टूडियो में शो के कुछ हिस्सों और प्रोमो की शूटिंग कर चुके हैं। इस बार वह अकेले काउच पर बैठ सकते हैं। हालांकि, रैपिड फायर राउंड में उनके बेटे आर्यन खान या बेटी सुहाना खान के शामिल होने की भी चर्चा है। बताया जा रहा है कि शाहरुख अपनी बेटी सुहाना को शो में लाने के पक्ष में हैं। दोनों जल्द ही फिल्म 'किंग' में साथ नजर आने वाले हैं।फिलहाल, शो के कई मेहमानों को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अगर ये सितारे शो में आते हैं, तो दर्शकों को उनकी निजी जिंदगी, फिल्मों और एक-दूसरे के साथ रिश्तों से जुड़े कई दिलचस्प किस्से सुनने को मिल सकते हैं।