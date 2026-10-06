केबीसी 18: माधुरी दीक्षित ने दिया बिग बी को सरप्राइज, क्यों भावुक हुए अमिताभ बच्चन? देखें वायरल वीडियो

विज्ञापन

मेकर्स ने शुक्रवार के एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें माधुरी दीक्षित स्पेशल गेस्ट के तौर पर शो का हिस्सा बनेंगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमिताभ कुछ कह रहे होते हैं, इतने में एक गाना बजने लगता है और माधुरी की एंट्री हो जाती है। माधुरी को देख अमिताभ भी हैरान रह जाते हैं।वीडियो में आगे माधुरी कहती हैं कि आज का एपिसोड और भी खास है क्योंकि आज आपके बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। इसके बाद शो में जश्न मनाया जाता है। एक वीडियो भी दिखाया जाता है, जिसमें देशभर से लोग बिग बी को बर्थडे विश करते हैं।