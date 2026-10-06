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केबीसी 18: माधुरी दीक्षित ने दिया बिग बी को सरप्राइज, क्यों भावुक हुए अमिताभ बच्चन? देखें वायरल वीडियो

Tue, 06 Oct 2026 06:55 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 06 Oct 2026 06:55 PM IST
सार

KBC 18: अमिताभ बच्चन इन दिनों 'केबीसी 18' होस्ट करते नजर आ रहे हैं। मेकर्स की ओर से सामने आए शो के नए प्रोमो में माधुरी दीक्षित भी शामिल होती नजर आ रही हैं। जानिए शो के नए एपिसोड में क्या कुछ होगा खास। 

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KBC 18 Madhuri Dixit Surprises Amitabh Bachchan On His Birthday Big B Gets Emotional Watch Viral Promo
अमिताभ बच्चन - फोटो : Amitabh bachchan blog

विस्तार
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‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के नए एपिसोड में एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी शामिल होंगी। शो के नए प्रोमो में माधुरी की झलक नजर आई है, जिसमें एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन को बड़ा सरप्राइज देती दिख रही हैं। जानिए बिग बी के लिए क्या है सरप्राइज। 
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अगले एपिसोड में क्या खास? 
मेकर्स ने शुक्रवार के एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें माधुरी दीक्षित स्पेशल गेस्ट के तौर पर शो का हिस्सा बनेंगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अमिताभ कुछ कह रहे होते हैं, इतने में एक गाना बजने लगता है और माधुरी की एंट्री हो जाती है। माधुरी को देख अमिताभ भी हैरान रह जाते हैं।
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वीडियो में आगे माधुरी कहती हैं कि आज का एपिसोड और भी खास है क्योंकि आज आपके बर्थडे का ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। इसके बाद शो में जश्न मनाया जाता है। एक वीडियो भी दिखाया जाता है, जिसमें देशभर से लोग बिग बी को बर्थडे विश करते हैं।
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अमिताभ बच्चन - फोटो : सोशल मीडिया
जिस दिन आप लोगों का प्यार बंद हो जाएगा...
वीडियो के आखिर में बेटे अभिषेक बच्चन भी आकर अमिताभ को गले लगाते हैं। इसके बाद माधुरी बिग बी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाती हैं। ये सब देखकर अमिताभ भी भावुक होते दिखते हैं।

आखिर में अमिताभ दर्शकों का आभार जताते हुए कहते हैं, 'जिस दिन आप लोगों का प्यार बंद हो जाएगा, उस दिन हम भी बंद हो जाएंगे। प्रोमो सामने आने के बाद अब फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। 

देखें वीडियो-

 

 

 

 

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कब आएगा नया एपिसोड? 
  • बता दें कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ होस्ट कर रहे हैं।
  • ये सोनी चैनल पर प्रसारित होता है।
  • नया एपिसोड शुक्रवार को रात 9 बजे से प्रसारित होगा।
  • इस एपिसोड में बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी नजर आएंगी। 

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