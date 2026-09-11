अमिताभ बच्चन: सदी के महानायक की कौन सी इच्छा रह गई अधूरी? 'केबीसी' में प्रतिभागी के सामने किया बड़ा खुलासा

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विज्ञापन दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन ने 'कौन बनेगा करोड़पति' (केबीसी) के अपकमिंग एपिसोड में अपनी जिंदगी की एक ऐसी इच्छा के बारे में बताया है, जिसे वह अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। अपकमिंग एपिसोड में कंटेंट क्रिएटर कृतज्ञ, इस बेहद लोकप्रिय क्विज शो में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगे। अमिताभ बच्चन ने उनसे बातचीत में बड़ा खुलासा किया है।

कृतज्ञ ने अमिताभ से की ये गुजारिश

मेकर्स की ओर से शेयर किए गए केबीसी के एक प्रोमो में कृतज्ञ ने अमिताभ बच्चन से उनके साथ 'दिस ऑर दैट' (यह या वह) वाला गेम खेलने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि वह अभिनेता के साथ एक रील बनाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे उन्हें कुछ फॉलोअर्स मिल जाएंगे। बच्चन ने गेम खेलने के लिए हामी भर दी।

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अमिताभ की कौन सी इच्छा रह गई अधूरी?

अमिताभ बच्चन ने उन लोगों की तारीफ की जो सितार जैसे वाद्ययंत्र बजा सकते हैं, या गा सकते हैं। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने घर पर संगीत वाद्ययंत्र रखे हैं, उम्मीद है कि एक दिन वह उन्हें बजाना सीखेंगे। हालांकि, 84 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि वह इसे बजाना नहीं सीख सके। वाद्ययंत्र की बजाने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई है।

कैसे 'केबीसी' बना पसंदीदा? क्विज शो की बात करें तो, ‘कौन बनेगा करोड़पति’ सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर आता है।

'केबीसी' की शुरुआत ब्रिटिश शो ‘हू वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर?’ के इंडियन वर्जन के तौर पर हुई थी।

यह अमिताभ बच्चन का पहला टीवी अपीयरेंस भी था और इसने उनके करियर को नई जिंदगी दी।

समय के साथ, केबीसी सिर्फ एक क्विज शो से कहीं ज्यादा बन गया।

प्रतिभागियों की दिल को छू लेने वाली कहानियों और अमिताभ बच्चन के मशहूर डायलॉग 'लॉक किया जाए' के साथ, यह शो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया।