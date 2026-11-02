दिलजीत दोसांझ: दिल्ली कॉन्सर्ट के बाद ऋषिकेश पहुंचे सिंगर, प्रकृति के करीब सुकून के पल बिताते आए नजर
- पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का 30 अक्तूबर को दिल्ली में कॉन्सर्ट हुआ।
- शो में दिलजीत ने अपने हिट गानों पर परफॉर्म किया, जिन पर लोगों ने झूमकर डांस किया।
- अब सफल शो के बाद दिलजीत ने ऋषिकेश पहुंचकर कुछ सुकून के पल बिताए हैं।
विस्तार
सुकून के कुछ पल बिताने पहुंचे ऋषिकेश
दिल्ली में अपने कॉन्सर्ट से फैंस को झूमने पर मजबूर करने के बाद पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ सुकून के कुछ पल बिताने ऋषिकेश पहुंच गए। यहां उन्होंने गंगा किनारे वक्त बिताया और प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लिया। दिलजीत इन दिनों अपने 'ऑरा इंडिया टूर' पर हैं। दिल्ली में कॉन्सर्ट करने के बाद उन्होंने ऋषिकेश का रुख किया।
कॉन्सर्ट की भीड़ और शोर-शराबे से दूर दिलजीत ऋषिकेश के शांत माहौल में काफी खुश नजर आए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह गंगा किनारे खूबसूरत नजारों का आनंद लेते दिख रहे हैं। वीडियो में एक झलक ऐसी भी है, जिसमें वह एक आश्रम में बैठकर ध्यान करते नजर आए।
हालांकि, इस दौरान सिर्फ ऋषिकेश की खूबसूरती ही नहीं, बल्कि दिलजीत का अंदाज भी चर्चा में रहा। उन्होंने पॉप स्टार माइकल जैक्सन से प्रेरित जैकेट पहनी हुई थी। उनकी इस खास जैकेट ने उनके लुक को और भी स्टाइलिश बना दिया। इस तरह दिलजीत ने आध्यात्मिक माहौल में भी अपने फैशन का जलवा दिखाया।
देखें वीडियो-
- अगला शो 15 नवंबर को इंदौर में होना है।
- इसके बाद वह 21 नवंबर को अहमदाबाद, 27 नवंबर को मुंबई, 29 नवंबर को बेंगलुरु और 5 दिसंबर को लखनऊ में परफॉर्म करेंगे।
- चंडीगढ़ में भी उनके कॉन्सर्ट की घोषणा की गई है, लेकिन इसकी तारीख और अन्य जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
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