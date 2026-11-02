शाहरुख खान बर्थडे: पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए अजय देवगन ने किया विश, रितेश समेत कई कलाकारों ने लुटाया प्यार

Happy Birthday, Shahrukh! ❤️ Years of laughter, countless memories and you haven’t lost an ounce of that charm or madness and clearly neither of us is counting the years. Here’s to many more. Jaldi milte hai, Lots of love always! 🤗 @iamsrk https://t.co/AADGn9S4IU — Anil Kapoor (@AnilKapoor) November 2, 2026

शिल्पा शेट्टी ने शाहरुख खान के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ एक किंग खान और मेरा बाजीगर, जो हर बार दिल जीत लेता है।अनिल कपूर ने भी उनकी कुछ तस्वीरें शेयर कीं और लिखा, 'हैप्पी बर्थडे, शाहरुख! हंसी-मजाक के इतने साल, अनगिनत यादें... और तुम्हारे उस चार्म या दीवानगी में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है। जाहिर है, हममें से कोई भी वर्षों को गिन नहीं रहा है। आगे भी ऐसे कई साल आएं। जल्दी मिलते हैं, ढेर सारा प्यार!'