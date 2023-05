हिंदी सिनेमा की 'क्वीन' कंगना रणौत सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इसी कड़ी में एक्ट्रेस ट्विटर के सीईओ एलन मस्क की तारीफों के पुल बांधती नजर आई हैं। 'धाकड़' एक्ट्रेस ने मंगलवार को भारतीय भोजन के प्रति अपने प्यार के बारे में एलन के ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है। कंगना का रिएक्शन इस समय इंटरनेट जगत में ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है।

डैनियल नाम के एक शख्स ने भारतीय डिश से सजी खाने की थाली की एक तस्वीर साझा की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 'मुझे बेसिक भारतीय खाना बहुत पसंद है, यह बहुत अच्छा है।' इस पर एलन ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, 'सच है।' वहीं, अब एलन के ट्वीट पर कंगना रणौत भी अपना रिएक्शन देती नजर आई हैं।

कंगना रणौत ने एलन मस्क के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए लिखा है, 'आप और कितने कारण देंगे कि हम आपको और ज्यादा से ज्यादा पसंद करें।' वहीं, कंगना का यह पोस्ट सामने आते ही सुर्खियों में छा गया है। साथ ही ट्विटर यूजर्स इस पर ताबड़तोड़ रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'हम एलन मस्क को देसी बीट्स पर थिरकते हुए देखना चाहते हैं।' दूसरे ने कहा, 'टेस्ला स्थानीय स्तर पर निर्माण करने और भारत में जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक कारों को बेचने के लिए सहमत है। यह एलन को पसंद करने का एक और कारण हो सकता है।'



How many more reasons will you give us to like you more and more 🙂🤗