‘अपनी थेरेपी छोड़ो और फिल्म देखो’, कंगना रनौत ने ‘हनुमान अंश’ की तारीफ में बांधे पुल, पोस्ट शेयर कर कही ये बात

फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से हर किसी को हैरान कर दिया है। अब कंगना ने फिल्म का रिव्यू करते हुए इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि ‘सत्संग’ बताया है। उन्होंने लोगों से इस फिल्म को देखने की अपील भी की।

विज्ञापन