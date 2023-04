बॉलीवुड की क्वीन कंगना रणौत इन दिनों अपनी फिल्म 'इमरजेंसी' को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। अभिनेत्री सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती हैं। ऐसा कोई दिन जाता होगा कि एक्ट्रेस अपने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियां न बटोरें। कंगना इस मंच पर अक्सर तमाम मुद्दों पर अपनी राय देती नजर आती हैं। इसी बीच एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर सीएम योगी की जमकर तारीफ की है, लेकिन तारीफ करने की आखिर वजह क्या है, चलिए जानते हैं।

कंगना ने सीएम योगी की तारीफ की

हाल ही में, अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का झांसी में एनकाउंटर कर दिया गया है, जिसे लेकर राजनीतिक जगत ही नहीं बल्कि मनोरंजन जगत में भी खलबली मच गई है। इसी बीच बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रणौत ने ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ को मेरे भैया जैसा कोई नहीं लिखा है। इसी क्रम में कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर योगी आदित्यनाथ के जोरदार भाषण का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सीएम योगी को यह कहते सुना जा रहा है कि ‘जिन माफियाओं का नाम सामने आ रहा है। क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने उसे सांसद बनाया था। वह सपा द्वारा पाला-पोसा माफिया था। हमारी सरकार इनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। मिट्टी में मिला दूंगा।'

No one like my Bhaiya @myogiadityanath … 🥰🙏 https://t.co/ntzDgeXawu