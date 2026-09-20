आदित्य धर: दीपिका-रणवीर की दूसरी बेटी के जन्म पर ‘धुरंधर’ के निर्देशक हुए खुश; कहा- पहले लक्ष्मी, अब सरस्वती

शनिवार शाम को, दीपिका और रणवीर ने एक जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने दूसरे बच्चे के आने की घोषणा की। कपल ने बच्चे के पैरों के निशान की एक तस्वीर शेयर की। दीपिका और रणवीर पहले से ही बेटी दुआ के माता-पिता हैं। कपल ने घोषणा को सिंपल रखा और पोस्ट के कैप्शन में बुरी नजर से बचाने वाला इमोजी लगाया। बेटी के जन्म से एक दिन पहले, दीपिका और रणवीर आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर गए थे।