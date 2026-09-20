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आदित्य धर: दीपिका-रणवीर की दूसरी बेटी के जन्म पर ‘धुरंधर’ के निर्देशक हुए खुश; कहा- पहले लक्ष्मी, अब सरस्वती

Sun, 20 Sep 2026 10:02 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 20 Sep 2026 10:02 PM IST
सार

Aditya Dhar: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोबारा माता-पिता बने हैं। उन्होंने दूसरी बेटी का स्वागत किया है। ऐसे में 'धुरंधर' के निर्देशक आदित्य धर ने उन्हें खास तरह से बधाई दी है।
 

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Dhurandhar director Aditya Dhar sends wishes to Deepika Ranveer on birth of second daughter
आदित्य धर, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर दूसरी बेटी का जन्म हुआ है। फिल्ममेकर आदित्य धर भी कपल को बधाई देने वाले सेलेब्रिटीज की लिस्ट में शामिल हो गए। दीपिका और रणवीर की बेटी का जन्म 19 सितंबर को हुआ। कपल ने अपने फैंस और दोस्तों के साथ एक जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए यह खबर शेयर की, जिसके बाद परिवार के लिए बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई।
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आदित्य धर कपल को बधाई दी
आदित्य धर जिन्होंने रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर एक्शन-स्पाई थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर’ फ्रेंचाइजी का निर्देशन किया था, ने कपल के लिए एक खास मैसेज शेयर किया। दूसरी बेटी के जन्म पर बधाई देते हुए उन्होंने लिखा, 'पहले लक्ष्मी आईं, अब सरस्वती भी आ गईं! आप लोगों के लिए बहुत खुश हूं। परिवार में एक और नन्ही परी। भगवान उसे दुनिया का सारा प्यार और खुशियां दें।'

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Dhurandhar director Aditya Dhar sends wishes to Deepika Ranveer on birth of second daughter
रणवीर सिंह और आदित्य धर - फोटो : सोशल मीडिया
इन सेलेब्स ने भी दी बधाई
कई अन्य सेलेब्रिटीज ने भी दीपिका और रणवीर को उनकी बेटी के आने पर बधाई दी। करीना कपूर ने लिखा, 'बधाई हो… दो क्वीन्स,' जबकि कृति सेनन ने लिखा, 'अरे वाह! बधाई हो, आप लोगों को! दुआ को एक छोटी बहन मिल गई! कितना बड़ा आशीर्वाद है!' रवीना टंडन ने लिखा, 'बधाई हो, प्यारे दोस्तों! भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखे! डबल लक्ष्मी धमाका!'

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कपल ने दी बच्चे के जन्म की जानकारी
शनिवार शाम को, दीपिका और रणवीर ने एक जॉइंट इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने दूसरे बच्चे के आने की घोषणा की। कपल ने बच्चे के पैरों के निशान की एक तस्वीर शेयर की। दीपिका और रणवीर पहले से ही बेटी दुआ के माता-पिता हैं। कपल ने घोषणा को सिंपल रखा और पोस्ट के कैप्शन में बुरी नजर से बचाने वाला इमोजी लगाया। बेटी के जन्म से एक दिन पहले, दीपिका और रणवीर आशीर्वाद लेने के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर गए थे।

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दीपिका-रणवीर - फोटो : Instagram @deepikapadukone
दीपिका और रणवीर का वर्कफ्रंट
  • हाल ही में, दुआ के दूसरे जन्मदिन पर, कपल ने ब्लैक-एंड-व्हाइट तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की। 
  • एक तस्वीर में रणवीर दीपिका के बेबी बंप को पकड़े हुए दिखे और दोनों मुस्कुराते हुए एक-दूसरे के माथे से माथा सटाए हुए थे।
  • काम की बात करें तो, दीपिका अगली बार सिद्धार्थ आनंद की फिल्म ‘किंग’ में नजर आएंगी, जिसमें शाहरुख खान और सुहाना खान भी हैं। 
  • वह एटली की साइंस-फिक्शन एक्शन फिल्म 'राका' का भी हिस्सा हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं। 
  • वहीं, रणवीर फिल्म 'प्रलय' की शूटिंग में व्यस्त हैं।
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