जान्हवी कपूर: एक्ट्रेस के एयरपोर्ट आउटफिट्स ने खींचा ध्यान, टी-शर्ट पर लिखा था शिखर पहाड़िया से जुड़े यह संदेश

हाल ही में जाह्नवी कपूर पैरिस फैशन वीक में शामिल हुई हैं। उनके इस ग्लैमरस लुक के बाद उनके एयरपोर्ट पर एक कैजुअल ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया हैं।

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क्या था जान्हवी के एयरपोर्ट लुक में खास?

जान्हवी कपूर ने पेरिस फैशन वीक में शामिल होने के बाद एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं। जहां उनकी फैन और फ्लाइट अटेंडेंट ने उनके साथ फोटो ली। खास बात यह है उस वक्त जान्हवी कपूर ने जो टीशर्ट पहन रखी थी उसमें एक खास बात लिखी हुई थी। उनकी पिंक कलर की टीशर्ट में ‘अगर खो जाएं तो शिखर पहाड़िया को रिटर्न कीजिए लिखा हुआ था। फैन के पोस्ट करने के बाद यह फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।