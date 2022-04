India-Israel Relations: आखिर कौन हैं प्रमिला, सुलोचना और नादिरा, भारत-इजराइल की दोस्ती के 30 साल पूरे होने पर आईं याद

भारत और इजराइल के कूटनीतिक संबंधों के आज 30 साल पूरे हो गए हैं। इस दौरान इजराइल के दूतावास में जश्न मनाया गया। इजरायली दूतावास के सांस्कृतिक विभाग ने इस दौरान वॉल आर्ट प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 30 साल पूरे होने पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में भारतीय-यहूदी अभिनेत्रियों प्रमिला, नादिरा और सुलोचना के हिंदी सिनेमा में योगदान को लेकर उन्हें याद किया गया। इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रमिला, नादिरा और सुलोचना के स्ट्रीट-आर्ट म्यूरल का अनावरण किया। स्ट्रीट-आर्ट म्यूरल के जरिए इन अभिनेत्रियों को श्रद्धांजलि दी गई।

Delhi | Our relations with Israel are very old, people of Jewish society have been living in India since 175 BC. We've a shared history.India-Israel friendship should always remain like this: Union Min Meenakshi Lekhi on completion of 30 years of India-Israel diplomatic relations pic.twitter.com/KdpE7La2zc