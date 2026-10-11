अमिताभ बच्चन: फैन ने अभिनेता के स्टाइल में किया डांस, घर के बाहर जमा हुए चाहने वाले; झूमते-नाचते मना रहे जश्न

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विज्ञापन बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन आज अपना 84वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश दुनिया से उनके फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस मौके पर उनके कई फैंस उनके घर 'जलसा' के बाहर जमा हुए हैं। अभिनेता ने जन्मदिन पर फैंस जश्न मना रहे हैं। आइए डालते हैं एक नजर।

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जन्मदिन पर फैंस से मिलते हैं अमिताभ

बता दें कि अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर देश विदेश से आए उनके फैंस उनके घर जलसा के बाहर जमा होते हैं। इस मौके पर अमिताभ 11 अक्तूबर यानी अपने जन्मदिन पर फैंस से मिलते हैं। इस तरह अपने फैंस से उनका मिलना एक परंपरा बन गई है। कई बार अभिनेता अपने फैंस को तोहफे देते हैं।