हाल ही में सोशल मीडिया ट्विटर पर अपने फैन्स के साथ एक दिलचस्प संवाद के दौरान एकता कपूर ने सवालों के जवाब दिए। इस दौरान कुछ भद्दे कमेंट करने वाले लोगों को एकता कपूर ने बेहद सटीक अंदाज में पलटकर जवाब दिए। एकता कपूर ने बातचीत की शुरुआत अपनी हालिया रिलीज फिल्म ‘थैंक्यू फॉर कमिंग’ पर चर्चा के साथ की। तो वहीं, एक यूजर ने उनके एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए उनसे एडल्ट फिल्में बनाना बंद करने को कहा। उजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'कृपया एडल्ट फिल्में बनाना बंद करें।' इस पर एकता ने जवाब करार जवाब देते हुए लिखा, 'नहीं, मैं एक एडल्ट हूं इसलिए मैं एडल्ट फिल्में बनाऊंगी।'



No I’m an adult so I will make adult movies😁 https://t.co/orTGS9Nxmy