Actress Assault Case: यौन उत्पीड़न मामले में क्राइम ब्रांच ने मलयालम अभिनेत्री को भेजा नोटिस, आज होगी पूछताछ

यौन उत्पीड़न मामले में केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मलयालम अभिनेत्री काव्या माधवन को नोटिस भेजकर आज सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। बता दें कि अभिनेता दिलीप कॉन्स्पिरेसी केस में काव्या माधवन मुख्य गवाह और मामले के आठवें आरोपी अभिनेता दिलीप की पत्नी हैं।

Crime Branch of Kerala Police had sent a notice to Malayalam actress Kavya Madhavan in the 2017 actress assault case, asking her to appear for interrogation at 11 am today. She is a witness in the case and the wife of the eighth accused in the case, actor Dileep.