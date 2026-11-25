पहली बार कब शुरू हुई थी चर्चा?

बता दें कि यह पहला मौका नहीं है, जब अर्जुन कपूर का नाम साहिबा से जोड़ा जा रहा है। पहली बार जुलाई में इन्हें लेकर चर्चा शुरू हुई थी। दरअसल, 19 जुलाई को दोनों लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला देखने पहुंचे थे। इस दौरान दोनों साथ बैठे नजर आए थे। इनकी तस्वीर तब भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।

इसके अलावा अर्जुन के जन्मदिन पर भी साहिबा ने उनकी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा था, 'सबके बेस्ट फ्रेंड को जन्मदिन मुबारक। अब और वजन कम करना बंद करो और केक खाओ'। इस पर अर्जुन ने जवाब दिया था, 'तुम्हारे साथ आने का इंतजार है'। दोनों की इस बातचीत ने भी ध्यान खींचा था। अब हालिया सेल्फी ने एक बार फिर डेटिंग रूमर्स को हवा दे दी है। हालांकि, इन चर्चाओं पर अब तक अर्जुन और साहिबा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है।