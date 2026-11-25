लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी हालिया सोशल मीडिया स्टोरी को लेकर काफी चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी स्टोरी में अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया डिसूजा की एक प्यार भरी तस्वीर साझा की। कुछ दिनों पहले उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी और दिवंगत पिता राजीव गांधी की फोटो से मिलती-जुलती याद समर्थकों के साथ शेयर की थी।

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क्या खास है राहुल की स्टोरी में?

राहुल गांधी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में बॉलीवुड कपल की फोटो शेयर की है। इस फोटो में रितेश देशमुख की गोद में उनकी पत्नी जेनेलिया बैठी हुई हैं। इसके साथ ही वह हंसते हुए रितेश को कुछ खिला रही हैं। कपल की यह रोमांटिक मूमेंट्स राहुल को काफी प्यारे लगे। उन्होंने इस तस्वीर को अपनी स्टोरी पर शेयर किया। हालांकि उन्होंने फोटो के साथ कोई कैप्शन नहीं लिखा।