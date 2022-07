CWG 2022: पहले गोल्ड की खुशी में झूमा देश, सिनेमा जगत के कलाकारों ने दी मीराबाई चानू को बधाई

में भारत के लिए पहला स्वर्ण।

मीराबाई चानू ने महिला 49 किग्रा भारवर्ग में स्वर्ण जीता।

आप पर गर्व है मीराबाई चानू। हमें सोना दिलाने के लिए धन्यवाद!

First Gold for India at #CWG2022 🇮🇳🥇



Saikhom Mirabai Chanu wins Gold in Womens 49kg weightlifting event 🏋️♀️



So proud of you @mirabai_chanu .. thank you for bringing us Gold!