आर्यन खान ड्रग्स केस एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। बीते दिनों शाहरुख खान के बेटे के मामले की जांच करने वाले अधिकारी समीर वानखेड़े का मुश्किलों में फंसना और फिर उनका इस्तीफा इस केस को लाइमलाइट में ले आया है। सीबीआई ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कथित तौर पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

In an FIR against former NCB head Sameer Wankhede and others in cruise case, CBI reveals that ‘independent witness’ KP Gosavi planned to extort Rs 25 crores from Aryan Khan's family in the alleged Aryan Khan drugs case.