कान फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। फेस्टिवल में हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप की कमबैक फिल्म 'जीन डू बैरी' का प्रीमियर हुआ। इस खास मौके पर एक्टर को सात मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अपने प्रति इस प्यार और सम्मान को देख जॉनी भावुक हो गए। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Johnny Depp went through so much and look at him coming back stronger than ever. Jeanne Du Barry receiving a seven-minute standing ovation at Cannes Film Festival today. Johnny, we all are so beyond proud of youpic.twitter.com/Mj8RSVqjXf