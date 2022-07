Brahmastra: आलिया- रणबीर के गाने 'केसरिया' ने बनाया रिकॉर्ड, हासिल किए इतने करोड़ व्यूज

रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल, इस फिल्म का गाना केसरिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। केसरिया का टीजर रिलीज होने के बाद से ही लोग इसका पूरा गाना रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। रिलीज के बाद अब यह गाना धमाल मचा रहा है। दर्शकों इस नए गाने को खूब पसंद कर रहे हैं। लोगों से मिले इस जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद यह गाना अब वैश्विक यूट्यूब म्यूजिक वीडियो चार्ट में टॉप पर आ गया है।



केसरिया गाने को फेमस सिंगर अरिजीत सिंह ने गाया है। वहीं, इस गाने को प्रीतम ने कंपोज किया है और गाने के बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं। इस गाने ने वैश्विक यूट्यूब म्यूजिक वीडियो चार्ट में पहले स्थान से अपनी शुरुआत की है। इस गाने को अब तक 36.6 मिलियन यानी 3.66 करोड़ व्यूज मिले हैं। चार्ट डेटा के ट्विटर हैंडल के मुताबिक केसरिया इस वैश्विक चार्ट में नंबर वन पर है।

.@ipritamofficial, @arijitsingh and Amitabh Bhattacharya's "Kesariya (from @BrahmastraFilm)" debuts at #1 on the global YouTube music video chart with 36.6 million views.