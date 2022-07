Laal Singh Chaddha: आमिर-करीना की पुरानी बातें नहीं भूल पा रहे नेटिजन्स, इंटरनेट पर फिर फूटा गुस्सा

#BoycottBollywood #BoycottbollywoodForever #BoycottLaalSinghChaddha



Aap jaate ho naa film dekhne toh mat jaao.



- Kareena K Khan



Okay, hum log nhi jaayenge. 😅



PS: This is just one of the reason. There are others as well. pic.twitter.com/WW7I5slKRX — Raj4SSR (@raj4_ssr) July 30, 2022

As your wife said you are not safe in India why are you telecasting your film here.#BoycottLaalSinghChaddha pic.twitter.com/FmV12YdUSu — PK🇮🇳 (@prauk7) July 29, 2022

Never forget what Aamir Khan and Kareena Kapoor Khan stand for.

Never forgive these scumbags

Make sure #LalSinghChaddha

Is a massive flop#BoycottLaalSinghChaddha#BoycottBollywood pic.twitter.com/7hCCfvOj9s — In To The Light (@virtualkrsna) July 23, 2022

लोग हैशटैग 'बायकॉट लाल सिंह चड्ढा' के साथ अलग-अलग तरह के पोस्टर्स साझा कर रहे हैं। एक यूजर ने आमिर खान का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'आपकी पत्नी ने कहा था कि आप यहां भारत में सुरक्षित नहीं हैं, तो आप यहां फिल्म क्यों टेलीकास्ट कर रहे हैं?' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'करीना ने कहा था, 'हमारी फिल्में मत देखो, हम किसी को फोर्स नहीं करते।' यूजर ने आगे लिखा, 'यह बात कभी मत भूलना।' इसके साथ ही नेटिजन्स आमिर के उस बयान पर भी गुस्साए हुए हैं, जिसमें एक्टर ने कहा था, 'शिवलिंग पर दूध चढ़ाना बेकार है, इस पैसे से गरीबों को खाना खिलाया जा सकता है।'