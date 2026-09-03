जन्माष्टमी: 'वो किसना है' से लेकर 'मैया यशोदा' तक, इन गानों के बिना अधूरा है भगवान कृष्ण का त्योहार

1 of 7 जन्माष्टमी के गाने - फोटो : अमर उजाला

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पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है। इस मौके पर देशभर के मंदिरों को सजाया जाता है। दही हांडी का कार्यक्रम किया जाता है। इस दौरान बॉलीवुड के कई मशहूर गाने बजते हैं। ऐसे में हम आपके लिए बॉलीवुड के वो गाने लाए हैं, जो भगवान कृष्ण के इस त्योहार के मजे को कई गुना बढ़ा देंगे।

2 of 7 वो किसना है - फोटो : सोशल मीडिया

वो किसना है- किस्ना

विवेक ओबेरॉय और ईशा शरवानी पर फिल्माया गया ये गाना हर जन्माष्टमी पर लोगों की जुबान पर आ जाता है। इस गाने को सुखविंदर सिंह, एस शैलजा और आयशा दरबार ने आवाज दी है। इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखा है।

3 of 7 मैया यशोदा - फोटो : यूट्यूब

मैया यशोदा- हम साथ-साथ हैं

सलमान खान स्टारर फिल्म 'हम साथ साथ हैं' सुपरहिट रही ही थी। इस फिल्म के गाने भी काफी मशहूर हुऐ थे। इस फिल्म में एक गाना ‘मैया यशोदा’ था, जो जन्माष्टमी की थीम पर था। यह गाना आज भी दर्शकों को खूब पसंद आता है।

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4 of 7 गो गो गोविंदा - फोटो : यूट्यूब

गो गो गोविंदा- ओ माय गॉड

इस गाने में प्रभु देवा और सोनाक्षी सिन्हा ने शानदार डांस किया है। इस गाने में दही हांडी के दृश्य हैं। यह गाना जन्माष्टमी के लिए एकदम परफेक्ट है। इस गाने को श्रेया घोषाल और अमन त्रिखा ने आवाज दी है।

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5 of 7 चांदी की डाल पर सोने का मोर - फोटो : यूट्यूब