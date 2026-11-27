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फिल्म की घरेलू कमाई में अब पहले जैसी तेजी देखने को नहीं मिल रही है। भारत में इसका रोजाना का नेट कलेक्शन 10 करोड़ रुपये से नीचे आ गया है। हालांकि, विदेशों में तीसरे हफ्ते के दौरान फिल्म की कमाई में फिर से तेजी देखने को मिली है।रिलीज के 22वें दिन यानी गुरुवार को भी फिल्म ने विदेशों में 9.25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसी के साथ भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 992 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 1,185 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म जल्द ही भारत में 1,000 करोड़ रुपये नेट कमाई का आंकड़ा पार कर सकती है।वहीं, विदेशों में फिल्म ने 22 दिनों में 592.13 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसके साथ ही 'रामायण' का दुनियाभर का कुल कलेक्शन 1,777 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस कमाई के साथ यह अब तक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म अगले हफ्ते 'बाहुबली 2' और 'धुरंधर 2' को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच सकती है।