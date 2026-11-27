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हाल ही में फिल्म 'रामायण' के चित्रण को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें फिल्म को महाकाव्य का विकृत रूप पेश करने वाला बताया गया। हालांकि, अदालत ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग को स्वीकार नहीं किया और फिल्म निर्माताओं के रचनात्मक अधिकारों पर भी टिप्पणी की। विज्ञापन भारतीय महाकाव्य रामायण पर आधारित फिल्में हमेशा से दर्शकों की आस्था, भावनाओं और कल्पनाओं से जुड़ी रही हैं। ऐसे में जब किसी फिल्म में रामायण के चित्रण को लेकर सवाल उठते हैं, तो मामला चर्चा में आ जाता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिल्म 'रामायण' में हिंदू महाकाव्य के चित्रण को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग ठुकरा दी। अदालत ने कहा कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, ऐसे में तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।



मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची व जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि इसमें रामायण को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

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याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि फिल्म में कई तथ्यात्मक गलतियां हैं, जिनका असर युवा पीढ़ी पर पड़ सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है और जो लोग इसे देखना चाहते थे, वे देख चुके हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा, 'फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है। जो लोग इसे देखना चाहते थे, वे इसे देख चुके हैं।'



अदालत ने याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमति नहीं जताई और कहा कि फिल्म निर्माता महाकाव्य को अपनी समझ और नजरिए से प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर किसी को फिल्म में दिखाए गए दृष्टिकोण से असहमति है, तो वह भी अपनी बात रचनात्मक माध्यम से रख सकता है।



सीजेआई ने कहा, 'उन्होंने महाकाव्य को जिस तरह समझा, उस आधार पर फिल्म बनाई है। आप अपनी समझ के मुताबिक अलग फिल्म बना लीजिए। अदालत का समय बर्बाद मत कीजिए। अगर महाकाव्य को लेकर आपका अलग नजरिया है, तो उस पर फिल्म बनाइए।'

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