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इवेंट में एक्ट्रेस वामिका गब्बी रंग-बिरंगी फ्लोरल ड्रेस में नजर आईं। उनकी इस ड्रेस में नीले, लाल, सफेद और पीले रंग के खूबसूरत डिजाइन बने हुए थे।वहीं, मौनी रॉय सिल्वर शिमरी स्लीवलेस गाउन में बेहद खूबसूरत लगीं। खुले लंबे बालों और ग्लैमरस मेकअप के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया।वहीं, कृति सेनन ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट में नजर आईं। उन्होंने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और मैचिंग जैकेट पहनी थी। उनके आउटफिट में गोल्डन डिटेलिंग भी देखने को मिली।पंकज त्रिपाठी इस इवेंट में मरून कलर के डबल ब्रेस्टेड सूट में नजर आए। उन्होंने इसके साथ ब्लैक हाईनेक पहना था।वहीं, करण जौहर ऑल ब्लैक लुक में दिखाई दिए। उन्होंने ब्लैक आउटफिट के साथ स्टाइलिश चश्मा पहना था, जो उनके लुक को खास बना रहा था।सोहा अली खान ब्लैक एंब्रॉयडरी वाले खूबसूरत गाउन में नजर आईं। उन्होंने अपने लुक को डायमंड नेकलेस और ईयररिंग्स के साथ पूरा किया।वहीं, विजय वर्मा भी ब्लैक आउटफिट में काफी स्टाइलिश लगे। उन्होंने ब्लैक सूट के साथ सनग्लासेस पहने थे।

साक्षी मलिक

साक्षी मलिक गोल्डन और ब्रॉन्ज शेड के शिमरी आउटफिट में नजर आईं। उन्होंने चमकदार सीक्विन वर्क वाले स्लीवलेस क्रॉप टॉप के साथ मेटैलिक स्कर्ट पहनी थी। खुले स्ट्रेट बाल और खूबसूरत ईयररिंग्स उनके लुक को खास बना रहे थे।

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ऋचा चड्ढा

ऋचा चड्ढा ब्लैक कलर के खूबसूरत आउटफिट में दिखाई दीं। उनके आउटफिट पर जगह-जगह सिल्वर स्टोन वर्क किया गया था।



एआर रहमान

एआर रहमान ब्लैक सूट और व्हाइट शर्ट में नजर आए। उनके ब्लेजर पर सिल्वर कलर की खूबसूरत एम्बेलिशमेंट देखने को मिली। उन्होंने रेड टिंटेड सनग्लासेस पहनकर अपने लुक को स्टाइलिश टच दिया।

बाबिल खान

बाबिल खान ने अपने आउटफिट के साथ कुछ अलग प्रयोग किया। वह नेवी ब्लू कलर की प्रिंटेड जैकेट और मैचिंग पैंट में नजर आए। उनके आउटफिट पर पहाड़ों और प्रकृति से जुड़े खूबसूरत डिजाइन बने हुए थे। व्हाइट शर्ट और टाई के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया।

