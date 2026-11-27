फिल्म ‘गन मास्टर जी9’ सिनेमाघरों में रिलीज चुकी है। फिल्म को सोशल मीडिया पर यूजर्स फिल्म को शानदार बता रहे हैं। वहीं कई यूजर्स फिल्म के एक्शन सीन्स को काफी आक्रमक बता रहे हैं। मगर फिर भी फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है।

विज्ञापन





‘गन मास्टर जी9’ पर क्या बोले यूजर्स?

‘गन मास्टर जी9’ की रिलीज के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स ने फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा ‘इमरान हाशमी का इस फिल्म के बाद से समय वापस आ गया है। स्क्रीन पर उनका होना कमाल था। जेनेलिया देशमुख, आरती के किरदार में काफी खूबसूरत दिखाई दीं। अपारशक्ति, देशू राठी के रोल में काफी सॉलिड लगे। हिमेश रेशमिया के म्यूजिक ने कमाल कर दिया। दूसरे यूजर ने कहा, ‘फिल्म पूरी तरह देसी मसाला थी। जेनेलिया की खूबसूरती और अपारशक्ति विलेन के रुप में काफी अच्छे लग रहे थे। अदित्य दत्त ने एक पैसा वसूल फिल्म बनाई है।’