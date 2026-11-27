ये प्रेम मोल लिया X रिव्यू: क्या दर्शकों की कसौटी पर खरे उतरे सूरज बड़जात्या? यूजर्स ने बताया कैसी लगी फिल्म
- ‘ये प्रेम मोल लिया’ को देखने दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचने लगे हैं।
- इसी के साथ दर्शक सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शंस भी पोस्ट करने लगे हैं।
- फिल्म को यूजर्स से अच्छे और बुरे दोनों तरह के कमेंट्स मिल रहे हैं।
विस्तार
फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ सिनेंमाघरों में रिलीज हो चुकी है। सूरज बड़जात्या की इस परिवारिक मनोरंजन फिल्म को सोशल मीडिया यूजर्स से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कोई इस फिल्म की काफी सराहना कर रहा है तो कोई इसे बोरिंग कह रहा है।
यूजर्स को कैसी लगी फिल्म?
‘ये प्रेम मोल लिया’ के बारे में यूजर्स ने अलग-अलग कमेंट्स किये। एक यूजर ने लिखा, ‘90 के दशक की शैली की फिल्म और संगीत। चार्टबस्टर गाने। शरवरी बेहद खूबसूरत लग रही हैं और उनका अभिनय शानदार है। आयुष्मान, अनुपम खेर, उनकी मां, पिता, सभी का अभिनय बेहतरीन है।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘दिल जीत लेने वाली फिल्म’
कुछ को फिल्म नहीं आई पसंद
फिल्म देखने के बाद एक X यूजर ने कहा कि यह फिल्म उच्च-मध्यम वर्ग और समृद्ध परिवारों के दर्शकों को पसंद आ सकती है, लेकिन रोमांस के इतनी जल्दी पनपने पर उन्हें आपत्ति है। दर्शक ने बताया कि आयुष्मान का किरदार शरवरी के किरदार को पहली ही मुलाकात में शादी का प्रस्ताव दे देता है, और मजाक में कहा कि इस जोड़े को एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ और दिन दिए जा सकते थे दूसरे यूजर ने लिखा ‘एक अलग समीक्षा में फिल्म को साढ़े तीन सितारे दिए गए, इसे शानदार फिल्म बताया गया और परिवार के साथ देखने की सलाह दी गई। हालांकि, दर्शक ने पहले भाग में कुछ कमियां बताईं और महसूस किया कि दूसरा भाग कहीं अधिक भावनात्मक था। उपयोगकर्ता ने यह भी महसूस किया कि कहानी में 2000 के दशक की शुरुआत की फिल्मों की झलक थी।’
फिल्म हो चुकी है रिलीज
सूरज आर. बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म को राजश्री प्रोडक्शंस ने महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में आयुष्मान और शरवरी के अलावा सौम्या टंडन, सीमा पाहवा और स्वानंद किरकिरे भी अहम भूमिकाओं में नजर आए। 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।