कुछ को फिल्म नहीं आई पसंद

फिल्म देखने के बाद एक X यूजर ने कहा कि यह फिल्म उच्च-मध्यम वर्ग और समृद्ध परिवारों के दर्शकों को पसंद आ सकती है, लेकिन रोमांस के इतनी जल्दी पनपने पर उन्हें आपत्ति है। दर्शक ने बताया कि आयुष्मान का किरदार शरवरी के किरदार को पहली ही मुलाकात में शादी का प्रस्ताव दे देता है, और मजाक में कहा कि इस जोड़े को एक-दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ और दिन दिए जा सकते थे दूसरे यूजर ने लिखा ‘एक अलग समीक्षा में फिल्म को साढ़े तीन सितारे दिए गए, इसे शानदार फिल्म बताया गया और परिवार के साथ देखने की सलाह दी गई। हालांकि, दर्शक ने पहले भाग में कुछ कमियां बताईं और महसूस किया कि दूसरा भाग कहीं अधिक भावनात्मक था। उपयोगकर्ता ने यह भी महसूस किया कि कहानी में 2000 के दशक की शुरुआत की फिल्मों की झलक थी।’