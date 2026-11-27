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पिछली फिल्म की तुलना में काफी कम

इमरान हाशमी की पिछली फिल्म 'आवारापन 2' के मुकाबले 'गनमास्टर G9' काफी कम है। फिल्म 'आवारापन 2' ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार शुरुआत करते हुए 22 करोड़ का कलेक्शन किया था।



वहीं इसके मुकाबले 'गनमास्टर G9' पहले दिन डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। हालांकि इमरान के करियर में 'आवारापन 2' की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग रही है। हालांकि 'बादशाहो' और 'राज 3' को छोड़कर इमरान के करियर की सभी फिल्में पहले दिन 10 करोड़ से कम की ही कमाई कर पाई हैं।