करण क्यों बोले- 'हर बात के पैसे चाहिए तुम्हें...'

ट्विंकल के ऐसा कहते ही अक्षय कुमार जोर से हंसने लगे। करण और रवि किशन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ट्विंकल ने अक्षय से पूछा कि वे कहां हैं? अक्षय ने बताया कि वे करण जौहर के शो पर हैं। इस पर ट्विंकल ने कहा कि उनकी भी हाल में करण से बात हुई थीं। उन्हें करण ने इस एपिसोड का रैपिड फायर राउंड जज करने के लिए भी कहा था। ट्विंकल को जब मालूम हुआ कि अक्षय बिना फीस के यह शो कर रहे हैं तो उन्होंने हैरानी जताई। इस पर करण जौहर ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, 'अच्छा तो अब तुम्हें हर चीज के पैसे चाहिए'। साथ ही कहा कि यह बातचीत अब ऑन एयर होने वाली है।



