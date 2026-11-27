अक्षरा ने लगाए 'मिर्च मसाला' पर ठुमके

फिल्म 'ईठा' के 'मिर्च मसाला' गाने पर श्रद्धा कपूर ने कमाल का डांस किया है। फिल्म की रिलीज से पहले अक्षरा सिंह ने इस पर रील बनाई है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह रील शेयर करते हुए अक्षरा ने अपने फैंस से भी अपील की है कि वे भी इस गाने पर रील बनाकर शेयर करें और उन्हें टैग करें।

अक्षरा ने लिखा है, 'हमारे गाने पर मेरी पहली रील। अब आपकी बारी! हम सबकी फेवरेट श्रद्धा को तो खूब सारा प्यार देना औऱ एक रील मेरे लिए भी बना देना। मुझे टैग करना। इंतजार करूंगी'।

