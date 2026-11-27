रेबल का असली नाम दाइयाफी लामारे है। उनका जन्म मेघालय में हुआ था। उन्हें बचपन से ही संगीत में दिलचस्पी थी। इसी वजह से उन्होंने कम उम्र में ही गाने लिखना और रैप करना शुरू कर दिया था।उन्होंने साल 2019 में अपना पहला सिंगल 'बैड' रिलीज किया था। इसके बाद वह 'रीजन्स' और 'मेनिफेस्ट' जैसे गानों में नजर आईं।हालांकि, उन्हें बॉलीवुड में बड़ी पहचान आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' से मिली। इस फिल्म में उन्होंने 'रन डाउन द सिटी - मोनिका', 'नाल नचना' और 'मूव - यह इश्क इश्क' जैसे गानों में अपनी आवाज दी। उन्होंने संगीतकार शाश्वत सचदेव के साथ इन गानों के लिरिक्स लिखने में भी सहयोग किया है।दिलचस्प बात यह है कि रेबल ने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना करियर रैप और संगीत में बनाने का फैसला किया। वह मशहूर रैपर एमिनेम को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक मानती हैं।