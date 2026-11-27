रणबीर बनना चाहते थे निर्देशक

आगे अपनी बातचीत में इम्तियाज अली ने कहा, ‘रणबीर के मेरी फिल्मों में अभिनय शुरू करने से पहले ही, हम दोनों ने फिल्म निर्देशन के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि उनका सपना निर्देशन करना है। कपूर परिवार से आने और ऐसी सोच रखने के कारण, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने निर्देशन करने की बात कही। अगर वह निर्देशन नहीं करते तो मुझे आश्चर्य होता। लेकिन देखते हैं, एक बार जब वह सक्रिय रूप से निर्देशन शुरू कर देंगे, तो क्या उन्हें पता चलेगा कि यह वास्तव में क्या है और क्या उन्हें इसमें आनंद आता है या नहीं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता चलेगा, मुझे उम्मीद है कि वह निर्देशन के लिए अभिनय नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनकी रुचि हमेशा से अभिनय से ज्यादा निर्देशन में रही है।’