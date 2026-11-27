{"_id":"6b0976e28dedc30c780190a4","slug":"javed-akhtar-praises-aditya-dhar-dhurandhar-says-those-trying-to-copy-the-film-will-fail-2026-11-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आदित्य धर को नहीं जानते थे जावेद अख्तर, 'धुरंधर' देखने के बाद कॉल कर कही ये बात; नकल करने वालों पर साधा निशाना","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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मैं आदित्य धर को पहले नहीं जानता था

हाल ही में एक पॉडकास्ट में जावेद अख्तर ने बताया कि उन्हें 'धुरंधर' का पहला पार्ट काफी पसंद आया था।



उन्होंने कहा, 'मैं आदित्य धर को पहले नहीं जानता था। शायद एक-दो बार उनसे मुलाकात हुई थी। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद मैंने उनका फोन नंबर हासिल किया और उन्हें खुद बधाई दी। फिल्म की लेखन बहुत शानदार है। उन्होंने एक अलग तरह की पटकथा तैयार की है और इसके संवाद भी बहुत अच्छे हैं। अब हर कोई इस तरह की फिल्म बनाने की कोशिश करेगा।' विज्ञापन जावेद अख्तर ने निर्देशक आदित्य धर को दूसरे फिल्मकारों से बेहतर बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की। इसके अलावा उन्होंने फिल्म देखने के बाद के अपने अनुभव को भी साझा किया है।

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धुरंधर की नकल करने वालों पर साधा निशाना

उनकी इस बात पर एंकर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर लोग एक-दूसरे की फिल्मों की नकल करने लगते हैं। किसी फिल्म के सफल होने के बाद कई फिल्मकार उसी फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश करते हैं।



इस पर जावेद अख्तर ने कहा, 'लोगों का एक-दूसरे को देखकर फिल्में बनाना फिर भी ठीक है। लेकिन जो लोग 'धुरंधर' की नकल करने की कोशिश करेंगे, वे सफल नहीं होंगे। आखिर में उन्हें नाकाम होना पड़ेगा, क्योंकि आदित्य धर आप सभी से बेहतर हैं। उन्होंने फिल्म के लिए बहुत अच्छी रिसर्च की है। उन्होंने फिल्म में एक वास्तविक माहौल तैयार किया है। अगर आप फिल्म देखेंगे, तो इसमें छोटे कलाकार और साइड किरदार भी बाकी कहानी से अलग नहीं लगते।'