हनुमान अंश: क्या वर्ल्डवाइड भी बजेगा फिल्म का डंका? नॉर्थ अमेरिका में प्री-सेल्स से हुई इतनी कमाई

सैकनिल्क के अनुसार, 'हनुमान अंश' ने भारत में 35वें दिन खबर लिखे जाने तक 7.02 करोड़ रुपये कमाए हैं।

फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 160.15 करोड़ रुपये हो गया है।

फिल्म ने अपने पांचवें हफ्ते में रिकॉर्ड 87.27 करोड़ रुपये कमा लिए है।

थिएटर में एक महीने से ज्यादा समय बिताने के बाद भी इस हफ्ते रोजाना इसकी कमाई डबल डिजिट में हुई।

हालांकि, 7 अगस्त को रिलीज हुई 'हनुमान अंश' ने अपने ओपनिंग डे पर सिर्फ 10 लाख का बिजनेस किया था। वहीं, पहले हफ्ते में इसने सिर्फ 1.08 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके बाद दूसरे हफ्ता और भी कमजोर रहा, जिसमें इसने 40 लाख रुपये कमाए। जिस फिल्म ने शुरुआती दो हफ्तों में बॉक्स ऑफ़िस पर मुश्किल से ही कोई छाप छोड़ी थी, उसके बाद जो हुआ वह हर किसी की सोच से परे था।दरअसल, बदलाव तब शुरू हुआ जब लोगों ने फिल्म देखने के बाद इसकी तारीफ करना शुरू कर दी। वर्ड ऑफ माउथ के बाद चौथे हफ्ते तक 'हनुमान अंश' ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली और एक ही हफ्ते में 61 करोड़ रुपये कमा लिए। इसका पांचवां हफ्ता और भी चौंकाने वाला रहा। ज्यादातर फिल्में इस स्टेज पर आकर पिट जाती हैं, लेकिन यह मूवी दर्शकों को थिएटर तक खींचती रही।