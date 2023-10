Follow Us

बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस की पूर्व प्रतिभागी बॉबी डार्लिंग एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। दरअसल, बॉबी की दिल्ली मेट्रो के अंदर एक यात्री के साथ मारपीट हो गई। अब उनकी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्लिप में बॉबी को एक पुरुष यात्री के साथ दुर्व्यवहार करते देखा जा सकता है।

Kalesh b/w Bobby Darling and a Guy inside Delhi metro over little issue pic.twitter.com/M1H0LmyKu5