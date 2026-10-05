एवेंजर्स: एंडगेम: फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने कर दिखाया कमाल, ‘अवतार’ को किया पस्त

हाल ही में सिनेमाघरों में ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। यह फिल्म ‘अवतार’ को पछाड़कर कर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

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सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

‘एवेंजर्स: एंडगेम’ 2019 में रिलीज हुई थी। फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इस फिल्म ने दुनिया भर में 2.925 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई कर के इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं फिल्म ने ‘अवतार’ को भी पीछे छोड़ दिया है। जिसने दुनिया भर में 2.923 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी।