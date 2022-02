Gehraiyaan: ऑस्ट्रेलियन पत्रकार का भी दीपिका की फिल्म देखकर चकराया सिर, उड़ाया 'गहराइयां' का मजाक

एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने फिल्म के एक सीन को देखकर काफी हैरानी जताई है। पत्रकार ने फिल्म के उस सीन का मजाक बनाया है, जिसमें अन्नया पांडे शुरुआत में एक अंडाकार गिलास में पीते हुए दिख रही हैं, वहीं कुछ सेकेंड बाद ही गिलास की शेप चेंज हो जाती है। पत्रकार क्लो-अमांडा बेली ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस सीन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,"गहराइयां फिल्म की एक बात अभी तक अनसुलझी है कि कैसे टिया ने इस सीन में गिलास को बिना नीचे रखे उसकी शेप बदल दी।"

One thing unresolved in #Gehraiyaan is how Tia’s glass transformed in this scene when she never put it down? 😆 pic.twitter.com/PFGG5aohcZ