क्या तीसरे सुपरस्टार खान के साथ काम करने वाले हैं राजकुमार हिरानी? सलमान को लेकर फिल्ममेकर ने कही ये बात

मशहूर फिल्ममेकर राजकुमार हिरानी ने पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। इनमें संजय दत्त के साथ 'मुन्ना भाई' फ्रैंचाइजी, रणबीर कपूर के साथ 'संजू', आमिर खान के साथ '3 इडियट्स' और शाहरुख खान के साथ 'डंकी' शामिल हैं।

अगर हिरानी और सलमान कभी साथ आते हैं, तो उनका साथ काम करना बहुत खास होगा क्योंकि हिरानी का बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ काम करने का रिकॉर्ड शानदार रहा है और दर्शक भी लंबे समय से इन दोनों को साथ काम करते देखना चाहते हैं।हाल ही में राजकुमार हिरानी से इस बारे में पूछा गया कि क्या उनका सलमान खान के साथ काम करने का कोई इरादा है? इस पर उन्होंने एएनआई के साथ बातचीत में कहा...

सलमान ने पूरे किए 38 साल

खास बात यह है कि हिरानी ने सलमान के साथ संभावित सहयोग के बारे में 26 अगस्त, 2026 को एएनआई से बात की। यह वही दिन था जब बॉलीवुड सुपरस्टार, जिन्हें प्यार से 'भाईजान' कहा जाता है, ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने 38 साल पूरे किए।

इस मौके पर, सलमान खान फिल्म्स (SKF) ने एक खास सेलिब्रेशन वीडियो पोस्ट जारी किया, जिसमें उनके सबसे यादगार किरदारों, एक्शन और स्क्रीन पलों की झलक दिखाई गई और फैंस को पुरानी यादों में ले जाया गया।

पोस्ट में लिखा था, '38 साल। एक शानदार सफर। एक ऐसा नाम जो लोगों की भावना बन गया।'