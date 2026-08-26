अर्चना पूरन सिंह के बेटे आर्यमान सेठी ने दिए 100 ऑडिशन, यूट्यूब से मिली सफलता, अब खरीद रहे आलीशान घर

एक्टिंग में ब्रेक पाने के लिए काफी संघर्ष करने के बाद आर्यमान सेठी ने यूट्यूब पर अपनी पहचान बनाई और अब वह अपनी कमाई से अपना पहला घर खरीदने जा रहे हैं।

आर्यमान सेठी खरीद रहे हैं अपना पहला घर

अपने लेटेस्ट व्लॉग में आर्यमान अपने माता-पिता और अपनी मंगेतर व एक्ट्रेस योगिता बिहानी के साथ घर देखने पहुंचे। उन्होंने बताया कि यह दिन उनके लिए बहुत खास है।

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आर्यमान ने अपने व्लॉग में कहा, ‘दोस्तों, आज बहुत बड़ा दिन है। मैं एक ऐसा घर देखने जा रहा हूं, जिसे मैं अपने पैसों से खरीदने वाला हूं। असल में, ये आपके पैसे हैं। मैं सच में अपना घर खरीदने जा रहा हूं। मेरी मां आज बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं उनका सपना पूरा कर रहा हूं। मैं अपने पहले अपार्टमेंट में निवेश करने जा रहा हूं और उम्मीद है कि मैं इसे खरीद लूंगा।’

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यह घर एक लग्जरी साढ़े तीन BHK अपार्टमेंट है, जहां से समुद्र का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। घर में एक बड़ी बालकनी है, जिसमें काफी वुडवर्क और एंटीक इंटीरियर है। लिविंग रूम में एक झूला भी लगा हुआ है।

उन्होंने कहा, ‘यह घर हर चीज के साथ ऐसा ही मिलेगा, जो शानदार है। ऐसा कम ही होता है कि मैं कोई घर देखूं और कहूं कि इसे बहुत अच्छे से बनाया गया है।’